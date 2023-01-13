أمير عبداللهيان: السعودية ليست مستعدة للعودة إلى العلاقات الطبيعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه صرح حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام لبنانية: لقد أجرينا 5 جولات من المفاوضات مع السعودية. نتفق مع السعودية على استمرار المفاوضات. نحن مستعدون لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال: في المرحلة الأولى، سيتم إعادة فتح قنصليتي البلدين في جدة ومشهد. نعتقد أن السعودية ليست مستعدة بعد للعودة إلى طبيعتها. أعلنا عن استعدادنا لاستئناف العلاقات. بالإضافة إلى المحادثات بوساطة مع بغداد، أجرينا أيضًا محادثات أمنية مع السعودية.

وبشأن تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع السيد حسن نصر الله قال: في اللقاء مع السيد حسن نصرالله بحثنا موضوع فلسطين. وبحسب ما وصلني من كلام السيد حسن نصرالله وزياد النخالة، أستطيع القول إن المقاومة في أفضل حالاتها.

وتابع أمير عبد اللهيان: الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته. يواجه أزمات سياسية واجتماعية وصراخ نتنياهو وصيحاته سببها أزمات الكيان الصهيوني.

وقال وزير خارجية بلادنا: أمريكا وعدة دول أوروبية استخدمت وفاة فتاة إيرانية ذريعة لإضعاف الجمهورية الإسلامية. في حال التزمت الدول الغربية الصمت حيال مقتل الصحفية المسيحية شيرين أبو عاقلة. كان أحد أهداف الغربيين في الاضطرابات الأخيرة تسجيل نقاط في المفاوضات النووية. لقد تمسكنا بمبادئنا في المفاوضات النووية. وفي المفاوضات بين إيران والسعودية اتفقنا على أن استئناف العلاقات في مصلحة الجميع.

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