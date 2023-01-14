كيف علقت لندن على إعدام جاسوسها في إيران؟

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه وصف "ريشي سوناك" في هذه الرسالة إعدام عليرضا أكبري، العميل الإيراني لوكالة التجسس البريطانية(MI6) في إيران، بأنه "رهيب".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني: "أشعر بالرعب من إعدام أكبري في إيران"؛ مدعيا:"ان إعدام أكبري كان قاسيا وانتهاكًا لحقوق الإنسان".

ويذكر انه أعلن المركز الإعلامي للقضاء الايراني، صباح اليوم السبت، عن إعدام عليرضا أكبري، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

كان هذا الحامل للجنسيتين الإيرانية والبريطانية متهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح المخابرات التابعة للحكومة البريطانية، مقابل الحصول على راتب قدره 1.805.000 يورو، و265.000 جنيه استرليني و 50.000 دولار أمريكي.

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