تفكيك أكبر عصابة تهریب المخدرات في جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المدعي العام لمدينة زاهدان، مهدي شمس أبادي عن تفكيك اكبر عصابة لتهريب المخدرات و الاكتشاف عن 3 أطنان منها في مدينة تشابهار جنوب شرق البلاد.

وقال شمس أبادي: "انه اكتشفنا اليوم عن خمس سيارات تحتوي على مخدرات مع عدة أسلحة وذخائر بجهود جنود دائرة الامن العام لمحافظة سيستان وبلوشستان بعد شهور من المراقبة الاستخباراتية لعصابة تهريب للمخدرات".

وأوضح: "ان هذه العصابة الكبيرة لتهريب المخدرات في جنوب شرق البلاد، كانت تهدف إلى نقل شحنة المخدرات إلى المناطق المركزية في البلاد مستخدما المركبات والمعدات والاسلحة الحديثة".

وشملت هذه الشحنة طنين من مخدرات الأفيون وطن واحد من الكريستال، واعتقل جميع اعضاء هذه العصابة بجهود قوات الامن في المحافظة.

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