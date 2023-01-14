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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٠٧ م

أمير عبداللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق

أمير عبداللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق

التقى وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بالرئيس السوري السيد بشار الأسد، في دمشق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني قبل دقائق بالرئيس السوري في دمشق.

وفي وقت سابق بحث امير عبد اللهيان اليوم السبت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات.

وتعتبر هذه خامس زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى سوريا. سافر إلى سوريا في شهر سبتامبر واكتوبر عام 2021. وكانت الزيارة الثالثة لأمير عبد اللهيان في أبريل عام 2022 بعد زيارته إلى بيروت. وسافر إلى دمشق للمرة الرابعة في 11 يوليو من عام 2022.

وسيرافق امير عبداللهيان في هذه الرحلة ناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومهدي شوشتري، مساعد الوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومحمد صادق فضلي، مدير عام الوزارة، وعلي أصغر خاجي، المستشار الأول للوزير الخارجية في الشؤون السياسية .

/انتهى/

رمز الخبر 1929725

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