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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٧:٤٨ م

منتخب هوكي الجليد الايراني يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم الاسلامي

منتخب هوكي الجليد الايراني يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم الاسلامي

احرز منتخب هوكي الجليد الايراني، بفئتي الرجال والسيدات، مركز الوصافة في بطولة العالم الاسلامي لهذه الرياضة التي اقيمت باستضافة تتارسان الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب هوكي الجليد الايراني – رجال، واجهة في نهائي بطولة الدول الاسلامية اليوم الثلاثاء، غريمه التتارستاني، وقد خسر امامه ليحل في مركز الوصافة لهذه المنافسات.

ومن جانبه، حقق منتخب السيدات الايراني لهوكي الجليد ذات النتيجة، واحرز مركز الوصافة على صعيد الدول الاسلامية بعد خسارته امام نظيره التتارستاني هو الاخر.

والجدير بالذكر ان بطولة هوكي الجليد الاسلامية، بدات في جمهورية تتارستان الروسية منذ السبت الماضي (14 كانون الثاني) واختتمت اليوم الثلاثاء (17 كانون الثاني).

/انتهى/

رمز الخبر 1929833

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