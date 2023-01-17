الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أعلنت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل 113 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

ولفتت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 562 الفا 868 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران إلى 7 ملايين و336 الفا و830 شخصا واضاف ان عدد الوفيات بلغ 144 الف و 728 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 306 الاف و696 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل، اعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، انه في ضوء الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة للفيروس المتحور اوميكرون داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة للجائحة.

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