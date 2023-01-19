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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٢٥ ص

العميد صباحي فرد: امن اجواء ايران خط أحمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوّي

العميد صباحي فرد: امن اجواء ايران خط أحمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوّي

صرّح قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" ان "الدفاع الجوي يحرس أجواء البلاد بعيون مفتوحة وبصيرة وبكل قوة" مشدداً على أن امن اجواء ايران خط احمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال تفقد المسؤول الإيراني لمجموعة الدفاع الجوي في محافظة كرمان، وتقييمه القدرات الميدانية والقتالية لهذه الوحدة الدفاعية، وافتتاحه عددا من المشاريع العمرانية فيها.

وأعرب قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني خلال زيارته، عن رضاه عن القدرات القتالية وتقدم المشاريع العمرانية في هذه الوحدة، وقال: ان قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش، وضمن وضعها الاوامر الحكيمة لقائد الثورة المعظم في مقدمة الاولويات، فإنها ستبذل كل همتها لحراسة أجواء البلاد.

وأضاف العميد صباحي فرد: ان قوة الدفاع الجوي بصدد الحفاظ والحراسة الدائمة لأجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان وحدات الدفاع الجوي وبالتوكل على الله، وبجاهزية ويقظة تامتين، ستحرس أجواء البلاد ولن تسمح للاعداء بأدنى تعرض.

وأكد قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني على ان "قوة الدفاع الجوي تحرس أجواء البلاد بأعين مفتوحة وبكل قوة، لأن امن اجواء ايران خط أحمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوي".

/انتهى/

رمز الخبر 1929871

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