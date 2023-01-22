إيران والعراق تناقشان أهمية التعاون العلمي والثقافي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، اليوم الأحد، السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق حيث تمت مناقشة أهمية التبادل الثقافي بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له".

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء "أهمية التبادل الثقافي بين العراق ودول المنطقة والعالم وتعزيز مسارات التعاون الأكاديمي المشترك بين المؤسسات الجامعية لاسيما التخصصية منها لتطوير بيئة التفاهم على وفق السياقات المعتمدة".

وأضاف، أن "الجانبين ناقشا عدداً من المحاور المتعلقة بالمنح والزمالات الدراسية المتبادلة وبرامج التوأمة العلمية في المجالات التخصصية النادرة والإشراف المشترك وبرامج الأستاذ الزائر بين الهيئات التدريسية".

بدوره أعرب السفير الإيراني "عن تقديره للتعاون العلمي والاهتمام الذي تبديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير وتحديث التفاهمات الأكاديمية بين الجانبين وتنمية بيئة العمل المشترك لدى جامعات البلدين".

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