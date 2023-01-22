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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٥٦ م

مسؤول إيراني: تدشین مرکز الاستشعار عن بعد للاستفادة من قدرة القطاع الخاص

مسؤول إيراني: تدشین مرکز الاستشعار عن بعد للاستفادة من قدرة القطاع الخاص

صرّح رئيس مركز الأبحاث في معهد أبحاث الفضاء الإيراني "هادي جليلي" أنه سيتم تدشين مركز الاستشعار عن بعد، للاستفادة من قدرات و إمكانيات القطاع الخاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "جليلي" صرّح في هذا الصدد: من المقرر تدشين مركز الاستشعار عن بعد في مركز الابتكارات التابع لجامعة شريف التكنولوجية.

وأضاف، وبناءً على خطة تنفيذ مركز الاستشعار عن البعد، من المقرر أن يتم تخصيص مقعد لكل شركة من الشركات في هذا المجال، وستوفر فرصة حضور ممثليها فيها.

ومن وظائف مركز الاستشعار، تبادل المعرفة والمعلومات للاستفادة من المشاريع، وسيكون مكاناً للمنظمات العامة والخاصة لمعرفة القدرات الحالية و تلبية الحاجيات.

ومن ميزات المركز أيضاً الاستفادة من الآراء الجماعية لقضايا مثل تعريفة الخدمات، وترتيب وتصنيف الأعمال في إطار لجنة الاستشعار عن البعد.

/انتهى/

رمز الخبر 1929975

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