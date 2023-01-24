النائب الاول للرئيس الإيراني: نتابع حقنا من مياه نهر هيرمند بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل محمد مخبر إلى محافظة سيستان وبلوشستان، (جنوب شرقي البلاد) صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من اعضاء الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، لمتابعة المشاكل العالقة المرتبطة بالمياه و الطاقة في هذه المحافظة.

وتفقد نائب الرئيس، خلال هذه الرحلة، أبار المياه، والأضرار الناجمة عن البرد والصقيع، وكذلك شارك في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة.

وقال مخبر للصحفيين لدى وصوله الى المطار : "ان مسألة إمدادات المياه في سيستان وبلوشستان مهمة للغاية. هذا من غير المقبول أن تقع المحافظة بجوار البحر وان تكون لها مياه جوفية كبيرة، ثم يعاني شعبها من الجفاف".

وتابع: ”لنتمكن من إمداد سيستان وبلوشستان بالمياه، فقد بدأ تنفيذ مشروع نقل المياه من بحر عمان واستغلال المياه الجوفية، فضلا من انه نتابع بجدية حقنا من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان من خلال الدبلوماسية".

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