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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٠٤ م

وزير الشؤون الإستراتيجية الصهیوني يزور الإمارات سرا

وزير الشؤون الإستراتيجية الصهیوني يزور الإمارات سرا

أجرى وزير الشؤون الإستراتيجية في كيان الاحتلال، رون ديرمر، زيارة سرية إلى أبو ظبي اجتمع خلالها مع مسؤولين إماراتيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل موقع "والا" العبري عن مصادر مطلعة، مساء الاثنين، قولها: إن ديرمر بحث مع المسؤولين في أبو ظبي تفاصيل الزيارة المحتملة لرئيس الوزراء (الصهيوني) بنيامين نتنياهو إلى الإمارات.

وذكر التقرير أن اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى مطلع الشهر، الذي أدانته الإمارات، خلق توترات على الصعيد الإقليمي، وجعل من الصعب تنسيق موعد جديد بين تل أبيب وأبو ظبي بشأن زيارة نتنياهو المحتملة.

وأشار إلى أن زيارة ديرمر لأبو ظبي هي الأولى لوزير "اسرائيلي" إلى الإمارات، منذ تشكيل حكومة نتنياهو.

ووقعت الإمارات والبحرين في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية تطبيع للعلاقات مع كيان الإحتلال برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عُرفت باسم "اتفاقيات أبراهام"، وانضمت إليهما لاحقا المغرب والسودان.

/انتهی/

رمز الخبر 1930041

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