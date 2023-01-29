استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "قدوميم" شرق قلقيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق حارس أمن مستوطنة "قدوميم" شرق قلقيلية النار على هذا الشاب بصورة مباشرة، بزعم محاولته التسلسل إلى المستوطنة وتنفيذ عملية إطلاق نار في المستوطنة، ما أدى لاستشهاده.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال فعل صفارات الإنذار في هذه المستوطنة، خشية من تسلل مقاومين، مع إصدار تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل.

ويُشار إلى أن مستوطن أطلق النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما، فجر أمس، قبل اعتقاله، في بلدة سلوان، بزعم تنفيذ عملية اطلاق نار، وهي الثانية بعد عملية القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم في "حي يعقوب" بالقدس، أدت لمقتل سبعة مستوطنين وجرح أخرين، مساء الجمعة الماضي.

وفي ذات السياق، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات جيش الاحتلال على حاجز الجلمة شرق جنين، بصليات من الرصاص.

وفي نابلس، تقتحم قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، بعشرات الآليات والجيبات العسكرية، فيما يتصدى أهالي البلدة لعملية الاقتحام بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الآليات.

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