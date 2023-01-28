أنصارالله تبارك العملية النوعية للمجاهدين في القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بارك المكتب السياسي لأنصارالله العملية البطولية النوعية للمجاهدين في مستوطنة يعقوب في القدس المحتلة والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى الصهاينة.

وأضاف المكتب السياسي أن هذه العملية النوعية من شأنها أن تهز الكيان الصهيوني المؤقت وستجعله يراجع حساباته وسيدرك أنه لن يكون بمأمن من عمليات المجاهدين بعد الآن.

وقال المكتب نشد على أيادي المجاهدين الفلسطينيين في الاستمرار بهذه العمليات المباركة التي ترفع رأس الأمة الإسلامية.

ودعا أحرار الأمة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة كونها الخيار الصحيح والوحيد الكفيل بدحر الاحتلال وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية.

وباركت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت 28/1/2023 عملية سلوان الفدائية في مدينة القدس المحتلة التي تنتفض من جديد في وجه الاحتلال.

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة تعقيباً على عملية سلوان البطولية ، ان عملية القدس البطولية جاءت بعد يوم من عملية الشهيد خيري علقم الذي نفذ عمليته الفدائية، لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ولتؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن على أرضنا.

واعتبر عز الدين ان مقاومة شعبنا الفلسطيني حية وباقية ولن يرهبها تهديدات الاحتلال، وسيعلم الاحتلال أن المقاومة ستستمر حتى زواله عن أرضنا.

وشدد على أن دماء شعبنا لن تذهب هدراً وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساتنا.

وأعلن إعلام الاحتلال اليوم السبت، عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة بعد عملية إطلاق نار في عملية القدس ، بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ عملية القدس والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين و 10 آخرين.

وقال الإعلام العبري إن العملية استهدفت تجمعاً للمستوطنين قرب بؤرة استيطانية في سلوان.

وبينت قناة ريشت كان أن منفذ عملية سلوان أطلق النار على الأجزاء العلوية للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة مستوطنين بجراح خطيرة .

وأصدر قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة تعليمات برفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى.

وتأتي عملية سلوان بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ الشهيد خيري علقم لعملية إطلاق نار في القدس المحتلة والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين .

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