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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٠٨ م

شبان فلسطينيون يغلقون شوارع بلدة جبل المكبر بالقس المحتلة

شبان فلسطينيون يغلقون شوارع بلدة جبل المكبر بالقس المحتلة

أغلق العشرات من الشبان والأهالي شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء،بحاويات النفايات في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية للتصدي لمخططات الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة إلى تهجير المقدسيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية إن الشبان قاموا بسكب الزيت على الطرقات للتصدي لجرافات بلدية الاحتلال ومنع هدم المنازل.

ودعت جهات مقدسية، الليلة الماضية، لإعلان العصيان المدني في مختلف الأحياء شرقي المدينة، للتصدي لمخططات الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة إلى تهجير المقدسيين من منازلهم وأراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجج واهية.

وكانت لجنة عائلات مخيم شعفاط وعناتا بالقدس دعت للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع اليوم للوقوف معاً ضد قرارات الاحتلال بحق أهلنا ومنازلهم في القدس.

وأعلنت مدارس قرية الشيخ سعد بالقدس الإضراب وتعليق الدوام احتجاجًا على سياسة هدم بيوت المقدسيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1930237

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