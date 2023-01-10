اعتقال اعضاء خليتين تابعتين لجهاز تجسس الموساد في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها اصدرت وزارة الامن الايرانية بيانا، اليوم الثلاثاء، كشف فيه عن تفكيك 6 خليات عملياتية مرتبطة بالموساد الاسرائيلي في البلاد بجهود مكثفة من قبل قواتها خلال الاشهر الستة الماضية.

وجاء في هذا البيان: "تبعا للبيان الذي صدر في كانون الثاني (يناير) حول تفكيك أربعة خليات عملياتية مرتبطة بجهاز تجسس الموساد الارهابي، فإنه نكشف للشعب الإيراني العزيز، بأن عدد الخليات التي تم تحديدها حتى الآن قد ارتفع إلى 6 خليات، وذلك بجهود قواتنا المجهولين ليلا ونهارا".

وتابع: "انه خلال هذه العمليات، تم تحديد 23 عنصرًا عملياتيًا وداعمًا في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وجولستان، وتم اعتقال 13 شخصًا منهم كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم المختلفة".

وذكر البيان ان زعيم هذه الخليات التي يحمل لقب "سيروس" يقيم في إحدى الدول الأوروبية، حيث يحاول التعرف و الاتصال مع العناصر العملياتية في ايران، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وواتس اب.

وفقا للبيان، ان "الموساد" كان يهدف لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى بالبلاد من خلال اعمال الشغب الاخيرة، فضلاً عن نقل أعداد كبيرة من المتفجرات على نطاق واسع من الحدود البحرية الجنوبية إلى البلاد.

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