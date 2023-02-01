أمير عبد اللهيان يجري محادثات مع الرئيس الموريتاني حول اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حسين أميرعبد اللهيان إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الثلاثاء، وكان في استقباله وزير خارجية هذا البلد "محمد سالم ولد مرزوك".

وغادر وزير الخارجية الايراني طهران متوجها إلى عاصمة هذا البلد الأفريقي صباح اليوم (الثلاثاء) على رأس وفد سياسي رفيع المستوى وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين الموريتانيين.

وبعد الاجتماع والمناقشة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يلتقي وزير الخارجية الايراني مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وتعد جمهورية موريتانيا الإسلامية هي دولة مستقلة في غرب إفريقيا نالت استقلالها عام 1960.

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