أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الموريتاني الموضوعات التي تهم البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبداللهيان، الذي سافر إلى هذا البلد للقاء والتحدث مع رئيس ووزير خارجية موريتانيا بوزير خارجية هذا البلد وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تهم البلدين.

وفي هذا الاجتماع، ناقش وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية.

كما دعم أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع تحركات موريتانيا في إحلال السلام والاستقرار في منطقة إفريقيا .

ومن جانب اخر قيم محمد سالم ولد مرزوك، العلاقات بين البلدين بأنها مهمة وأكد على توسيع العلاقات الثنائية.

دعم شعب وقضية فلسطين، وتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية، والقضايا المتعلقة بعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، من بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها وتبادلها بين وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموريتانيا .

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