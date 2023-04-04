أمير عبد اللهيان يشيد بمواقف موريتانيا الداعمة للقضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في طهران بين وزير الخارجية الإيراني، امير عبداللهيان، ووزير الشؤون الاسلامية الموريتاني، الداه سيدي ولد أعمر طالب، حيث هنأ جمهورية موريتانيا وشعبها بحلول شهر رمضان المبارك، وشكر الاخير على حضوره المعرض الدولي للقران الكريم المقام باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و بعث زير الخارجية الايراني، في هذا اللقاء تحياته الى رئيس جمهورية موريتانيا "محمد ولد الغزواني"؛ مشيدا بمواقف بلاده الداعمة لفلسطين.

وابلغ ولد اعمر طالب، تحيات كبار المسؤولين الموريتانيين الى رئيس الجمهورية الاسلامية والشعب الايرانيين.

وصرح الوزير الموريتاني الزائر في لقائه امير عبد اللهيان، ان نواكشوط ترحب بالاتفاق الاخير بين طهران والرياض، وتتطلع بان تعم اثاره الايجابية المنطقة جمعاء.

وفيما اشاد بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للقضية الفلسطينية، اكد وزير الشؤون الاسلامية الموريتاني، على ان هذه القضية لا تخص الشعب الفلسطيني فحسب، وانما هي قضية الامة الاسلامية برمتها؛ لافتا الى ان ايران رائدة في هذا المسار.

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