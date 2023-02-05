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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٦:٠٦ م

صنعاء: الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني

صنعاء: الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني

أشار نائب وزير الخارجية في اليمن حسين العزي، إلى امتناع آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر متهما الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بحصار الشعب اليمني رسمياً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الخارجية اليمنية، حسين العزي، كتب في تغريدة له اليوم الأحد: "الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسميا بحصار الشعب اليمني".

وأضاف: "قبل قليل إمتنعت آلية الأونفيم عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر

في محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من الملك لدرجة أن السعودية نفسها باتت أكثر تعاوناً".

وأكد أن هذا التعسف لاشك سيكلف الامم المتحدة الكثير.

وتابع: على الأمم المتحدة وقف إعاقاتها فورا أو إلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليمني وسيكون لكل حادث حديث.

ولفت إلى رفض صنعاء القاطع لتصرف الأمم المتحدة بالقول:"أما ان تعيق الامم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق" .

/انتهى/

رمز الخبر 1930388

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