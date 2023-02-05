إسلامي: قطع التبعية أهم أولوياتنا... انتصار الثورة الإسلامية خلق ثقافة الثقة بالنفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "إسلامي" قال في تصريحه، اليوم الأحد في محافظة يزد وسط البلاد: إن تبعية إيران لأميركا في عهد النظام البهلوي كانت بحيث أن أميركا هي التي تقرر أين يتم صرف عوائد النفط.

وتابع المسؤول الإيراني، انتصار الثورة الإسلامية أدى إلى خلق ثقافة الاستطاعة والثقة بالنفس في إيران، مضيفاً: ان قطع التبعية يعد من الأولويات المهمة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأعاز رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، العديد من الإنجازات، إلى السياسات الموجهة نحو الأبحاث، قائلاً في هذا الصدد: إن الافتقار إلى أجهزة استخراج الزيوت الأساسية الصناعية ذات الكفاءة العالية كان أحدى مشاكل القطاع الزراعي.

وفي نفس السياق أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بجمان شيرمردي"، على مشاركة وتعاون الصناعة والتعليم الصحي والطب لتسويق هذه الإنجازات. وأضاف: في ظل خبرات مركز "برتو فرايند" في يزد، قمنا بصنع جهاز بكفاءة عدة أضعاف مقارنة بالطرق المعتادة والتقليدية وفي نفس الوقت مع الإنتاج يتم تعقيمه ولا يحتاج إلى الماء.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية العناية بالقدرات المحلية في سبيل التنمية الشاملة، قائلاً: ان نهجنا في هذا الصدد هو التصدير إلى الدول المجاورة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية.

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