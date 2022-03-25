إزاحة الستار عن إنجازات "العلاج بالبلازما" في الأيام القليلة المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي،أهم جزء في الكشف عن انجاز العلاج بالبلازما هو الكشف عن السموم التي تتعلق بلفستق، كما انه ستقضي هذه التكنولوجيا بشكل كبير على آفات ومشاكل هذا المنتج، الذي يلعب دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد وعملتها.

وأعلن اسلامي عن الإنجازات الأخرى للتكنولوجيا النووية لبلدنا في مجال تشخيص وعلاج السرطان، وأضاف: حققنا انجازات مهمة، وسنكون من بين أفضل 5 دول العالم في هذا المجال ونأمل في تقليل الآثار الجانبية لهذا المرض أثناء علاجه.

ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى استخدام آخر للعلاج بالبلازما في علاج قرح القدم السكري، مضيفا: "سنكشف عن إنجازات هذا القسم في نفس الوقت مع ذكرى التكنولوجيا النووية في العاشر من أبريل.

وقال إسلامي رغم العقوبات حققنا الكثير من التقدم في المجالين النووي والعسكري.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الهجوم على منظمة الطاقة الذرية والبرنامج النووي الإيراني بأنه قاس للغاية وأضاف: "الكيان الصهيوني يلمح باستمرار إلى انحراف إيران من أجل تكثيف الضغط الدولي، لكننا نعمل على التنمية الصناعية للبلاد.

واعتبر التحركات الذكية للدولة وخلق التفاعل الصحيح الطريق الرئيسي للخروج من التوترات المصطنعة والتحديات القائمة.

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