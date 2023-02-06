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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:٣٨ م

حزب الله: نأسف لما خلّفته الهزّة الأرضية بسوريا ونضع إمكاناتنا بخدمتكم

حزب الله: نأسف لما خلّفته الهزّة الأرضية بسوريا ونضع إمكاناتنا بخدمتكم

أرسل مسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله "هاشم سلهب" رسالة الى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، أعرب فيها عن أسفه لما خلفته الهزة الارضية في بعض المناطق بسوريا.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن "سلهب" قال في رسالته “ببالغ القلق والأسف والتعاطف، نتابع معكم التداعيات المؤلمة للهزة التي تعرضت لها بعض المناطق في سورية العزيزة في هذا اليوم ومصابنا في عدد من المواطنين السوريين الاعزاء”، وتابع “ربط الله على قلوب احبائنا واعزائنا ومدهم بقوة الايمان بقضاء الله وادخل السكينة صدورهم ونفوسهم وجاوز بهم مرارة الفقد والم المعاناة”، واضاف “نقف الى جانبكم في هذا البلاء ونضع رهن ارادتكم، ما نملك من امكانات متواضعة بخدمتكم وبخدمة اهلنا عمال وشعب سورية”.

وتمنى سلهب “الشفاء للجرحى وجميل المواساة للمكلومين المصابين بأعزائهم”، وقال “مصابكم مصابنا، والامكم آلام لنا، اخرجكم الله من هذا البلاء، محتسبين صابرين واقوياء قادرين وانتم اهل الصبر والنصر على مكاره الدهر وحفظ الله سورية وشعبها من كل بلاء”.

المصدر: المنار

/انتهى/

رمز الخبر 1930418

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