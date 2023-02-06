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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٠٨ م

الصحة الايرانية: تسجيل 7 وفيات و 125 اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 7 وفيات و 125 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن رصد 7 وفيات و وتسجيل 125 اصابة جديدة خلال اليوم المنصرم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة قالت في تقريرها، أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و564 الفا و881 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و764 حالة وفاة.

وأضاف البيان أنه تم رصد 7 حالات وفيا و وتسجيل 125 اصابة جديدة بالفايروس خلال اليوم المنصرم.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من هذا المرض في ايران، بلغ لغاية اليوم، إ 7 ملايين و337 الفا و869 شخصا.

و اعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 395 الفا و611 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1930424

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