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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٤:٤٠ م

خاجي يلتقي مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري

خاجي يلتقي مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي بالممثل الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري ميخائيل بوجدانوف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق الذي سافر إلى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع العشرين لكبار الخبراء بشأن عملية أستانا والاجتماع الرباعي لمجلس النواب، التقى مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف.

وفي هذا الاجتماع، تبادل الجانبان، أثناء استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وجهات النظر حول كيفية دفع الخلافات بين دمشق وأنقرة وحلها، وأكدا على ضرورة محاربة الإرهاب وممارسة السيادة الوطنية السورية على كامل أراضيها.

كما استعرضوا آخر أوضاع القضايا الإنسانية في سوريا ونوهوا بأهمية استمرار المساعدات وإجراءات المجتمع الدولي في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1934241

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