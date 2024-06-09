خاجي يؤكد على وقف العقوبات الظالمة ضد الشعب السوري وسرقة نفط هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ستيفانو رافانيان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية للشؤون السورية مع علي أصغر خاجي وبحثا آخر التطورات في سوريا على الساحة الداخلية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الجانبان عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي الصعب للشعب وانخفاض المساعدات الإنسانية، وطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من البلدان والمنظمات الدولية المعنية وشددا على ضرورة تنفيذ إعادة الإعمار الأولية في سوريا من أجل تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وفي استمرارا للمحادثات، أعلن خاجي أن العقوبات الجائرة ضد الشعب السوري وسرقة النفط من هذا البلد عمل غير إنساني وضد حقوق الإنسان وطالب بالوقف الفوري لهذا العمل.

كما أكد الجانبان على استمرار العملية السياسية وعقد اجتماعات اللجنة الدستورية.

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