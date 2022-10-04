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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٥٧ م

خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لليمن؛

خاجي يؤكد على ضرورة تمديد الهدنة في اليمن

خاجي يؤكد على ضرورة تمديد الهدنة في اليمن

أكد كبير مستشاري وزيرالخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي اصغر خاجي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، خلال الاتصال المرأي اليوم الثلاثاء،على ضرورة تمديد الهدنة في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد كبير مستشاري وزيرالخارجية الايراني في الشؤون السياسية، علي أصغر خاجي ، اليوم الإثنين ، مؤتمرا بالفيديو مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، وذلك ضمن استمرار مشاورات الجمهورية الإسلامية من أجل التسوية السلمية للوضع في اليمن، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعادة وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة في اليمن.

وفي السياق ذاته، أجرى علي أصغر خاجي ، اليوم الماضي، محادثة هاتفية مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والمتحدث باسم أنصار الله، وأكد الجانبان على الاستعداد لتمديد وقف إطلاق النار وضرورة حل القضايا الإنسانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926958
https://ar.mehrnews.com/news/1926958/

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