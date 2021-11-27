خاجي: يجب رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بحث في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، آخر التطورات في سوريا، واكدا على دعمهما لاستمرار العملية السياسية السورية.

وأعرب خاجي عن أمله في أنه بفضل الجهود المشتركة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع العقوبات الأحادية الجانب وإعادة بناء البنية التحتية اللازمة بشكل عاجل لتحسين الوضع الإنساني وعودة اللاجئين إلى سوريا.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في معرض شرحه لأعماله وجهوده الأخيرة، على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية كعنصر موحد لحل الأزمة السورية./انتهى/