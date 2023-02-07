ارتال الحشد الشعبي العراقي تواصل دخولها إلى سوريا للمشاركة في عمليات انقاذ المواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر عراقية ان ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية العراقية السورية.

ودخلت ارتال الحشد الشعبي من المنافذ الحدودية العراقية صوب مدن شمال سوريا للمشاركة في عمليات انقاذ المواطنين من تحت الانقاض وانتشال الجثث جراء كارثة الزلزال.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد دعا في وقت سابق من يوم امس الاثنين، المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا.

كما طالب الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية، بتقديم يد العون، بالسرعة الممكنة.

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