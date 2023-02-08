وزير الداخلية: تطوير الاتفاقيات النقدية الثنائية سيؤدي إلى إضعاف هيمنة الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أحمد وحيدي على هامش اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الاربعاء، ان أحد أعمدة القوة الأمريكية في العالم هو الدولار، وعندما أصبح الدولار العملة المشتركة بين الدول المختلفة وتشكل نسبة كبيرة من احتياطيات البنوك، ساعدنا بأنفسنا لجعل الدولار كأداة لتعزيز الهيمنة الأمريكية.

وقال وزير الداخلية: "سيسقط الدولار عندما تحذف الدول الدولار من تبادلاتها التجارية، حيث ان هذا الإجراء يتسبب في تراجع قوة الإمبراطورية الأمريكية".

وأوضح: "إذا طورنا اتفاقياتنا النقدية الثنائية وتمكنا من إدراج عملات أخرى في تعاملاتنا، فسوف يضعف الدولار؛ لأن طباعة الدولار بشكل غير واقعي في العالم، خلقت سلطة اقتصادية لأمريكا".

وذكر وحيدي: "على الدول المختلفة، وخاصة الدول البارزة في العالم التي تتبع سياسات مستقلة، ان يتكاتف وينسق مع بعضها البعض حتى يتمكنوا من استخدام عملات أخرى في تعاملاتهم، وهذا يتطلب إصرارًا جادًا، وعلى الدول التي تضررت من السياسات الاستعمارية الأمريكية أن تتخذ هذا القرار".

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