وزير الداخلية الإيراني: قرار اوروبا ضد حرس الثورة دلیل على تراجع العقلانية لدى الاوروبيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر احمد وحيدي، الاتحاد الأوروبي من تداعيات قراره ضد حرس الثورة الاسلامية، مشددا على ان هذا القرار يدل على تراجع العقلانية والسياسة والواقعية لدى الاوروبيين.

وقال وزيرالداخلية الايراني: "تبعية أوروبا الكاملة لأمريكا والكيان الصهيوني، وكذلك تأثر صناع القرار في أوروبا عن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية واللاانسانية لسنوات داخل إيران وخارجها، يعد ضربة قاتلة على الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "ان تجاهل السلطات الأوروبية للإجراءات التاريخية وغير المسبوقة التي قام بها حرس الثورة الإسلامية في محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية، يعتبر خسارة للمجتمع الدولي وسيؤدي إلى تعزيز الجماعات الإرهابية".

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