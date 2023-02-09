محمود عباس يعزي الرئيس السوري في ضحايا الزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس السوري بشار الأسد، مقدما التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا، معربا عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا بعد هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب محمود عباس عن تعازيه الحارة للرئيس السوري بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق، بضحايا الزلزال، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكد أبومازن وقوف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى جانب الأشقاء في سوريا، في هذا المصاب الكبير، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.

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