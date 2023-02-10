عدد من المسؤولين الأجانب يهنئون أمير عبداللهيان بالذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، تشين جانج، حسين أمير عبداللهيان بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد خلال هذه الرسالة، وهو يهنئ بإخلاص ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، على أهمية تطوير العلاقات بين إيران والصين.

كما خاطب وزير خارجية الصين أمير عبد اللهيان وقال: أود تنفيذ الاتفاقيات الهامة بين رئيسي البلدين لتوسيع وتطوير العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين لتحقيق تقدم جديد من خلال الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وماليزيا بما يتماشى مع مصالح البلدين

في رسالة التهنئة التي وجهها إلى وزير خارجية بلادنا، اعرب زمبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا عن ارتياحه للعلاقات الدافئة والصادقة بين البلدين، واكد على التعاون قدر الإمكان من أجل تعزيز العلاقات بين إيران وماليزيا بما يتماشى مع مصالح البلدين.

كما دعا إلى التقدم والازدهار المستدامين لكلا البلدين خلال هذه الرسالة.

رسالة تهنئة من وزيرة خارجية إندونيسيا إلى وزير خارجية بلادنا

السيدة ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، أثناء تهنئتها الصادقة لوزير خارجية بلادنا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أكدت على القدرة العالية للتعاون واستمرار العلاقات البناءة بين إيران وإندونيسيا.

وأعربت عن أمله في أن تتعزز العلاقات القائمة بين البلدين في كافة المجالات.

رسالة تهنئة من وزير خارجية مدغشقر الى امير عبداللهيان

هنأ وزير خارجية مدغشقر ريتشارد راندرياماندراتو، في رسالة وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبد اللهيان بالذكرى الـ44 لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

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