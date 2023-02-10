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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٠٣ م

وزارة الدفاع الايرانية ستعرض بعض منتجاتها في مسيرات يوم غد

وزارة الدفاع الايرانية ستعرض بعض منتجاتها في مسيرات يوم غد

غدا، بالتوازي مع الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة وتماشيا مع "جهاد التبيين"، ستعرض بعض الإنجازات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الشعب الايراني في المسيرات بطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعض الإنجازات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعرض غدا في الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة، وتماشيا مع "الجهاد التبيين" ، أمام الشعب الايراني في المسيرات بطهران.

وفي هذا المعرض وعلى طريق مسيرة المواطنين في شارع آزادي، سيتم عرض المنتجات التي صنعها العلماء والخبراء في صناعة الدفاع،بما في ذلك طائرة مهاجر6 المسيرة بالإضافة إلى أنظمة صواريخ كروز المضادة للغواصات.

كما ستعمل وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة على خدمة أبناء طهران العزيزة والنبلاء من خلال إقامة 11 غرفة ثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930556

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