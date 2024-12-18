عراقجي: التآزر بين الدول الاسلامية ضروري لمواجهة الجرائم الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير التعليم العالي الماليزي زمبري عبد القادر الذي يرأس وفد البلاد في قمة D8 في القاهرة التقى صباح اليوم مع وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي على هامش القمة.

وفي هذا اللقاء أشار وزير خارجية بلادنا إلى العلاقات الطيبة والودية بين البلدين، وأشار إلى تقدم بلادنا في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا على الرغم من العقوبات الغربية القاسية، ودعا إلى تعزيز العلاقات في مجالات مختلفة، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والثقافة والصناعة.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن نشهد من خلال عقد جولة جديدة من اللجنة الاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، توسيع العلاقات أكثر فأكثر.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي أيضا إلى انعقاد قمة D8 في مرحلة حرجة من التطورات الإقليمية واعتبر أنه من الضروري وجود أرضية مشتركة وتآزر بين الدول الإسلامية الكبرى لمواجهة اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان وسوريا.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير التعليم العالي الماليزي أيضًا على العلاقات الطويلة والجيدة بين إيران وماليزيا، مؤكدًا التزام بلاده واهتمامها بتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية والأكاديمية.

وأكد زمبري عبد القادر، الذي شغل في السابق منصب وزير خارجية ماليزيا، على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة والشعب الماليزي لدعم الشعب الفلسطيني، واعتبر أنه من المهم أن يكون هناك توافق وتشاور بين الدول الإسلامية لدعم الفلسطينيين.