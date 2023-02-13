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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٤٦ ص

العميد تنكسيري: يوم انتصار الثورة هو عيد ميلاد الاسلام الثوري في ايران

العميد تنكسيري: يوم انتصار الثورة هو عيد ميلاد الاسلام الثوري في ايران

اعتبر قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية، العميد علي رضا تنكسيري، أن يوم انتصار الثورة هو عيد ميلاد الإسلام الثوري في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية، خلال حضوره في مركز الاذاعة والتلفاز في الخليج الفارسي عن تقديره الخاص للعمل الدؤوب والجهود المخلصة للناشطين في مجال الحرب الناعمة وتغطية الحضور الملحمي للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وقال العميد تنكسيري: "الخليج الفارسي، منطقة هامة ومقدسة لكل الشعب الإيراني، وان مضيق هرمز، والخليج الفارسي، والسلطة على جزء كبير من شاطئ مكران، یزيد من اهمية محافظة هرمزغان ومركز الإذاعة والتلفاز فيه، حيث أكد قائد الثورة على اهمية هذه المنطقة باستمرار.

وفي قسم آخر من خطابه، ثمن تنكسيري الحضور الملحمي للشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، معتبرا هذا اليوم، بمثابة عيد ميلاد الإسلام الثوري في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1930625

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