ایران تحتجز سفينة محملة بالأسلحة الأمريكية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد أحمد علي كودرزي، خلال تصريحات له للصحفيين أنه منذ بداية العام الجاري، تم اكتشاف بضائع مهربة في البلاد من قبل قوات حرس الحدود، تبلغ قيمتها 60 الف مليار ريال ايراني.

كما أعلن قائد حرس الحدود عن اكتشاف شحنات أسلحة ساخنة وباردة، موضحا: "انه تم اكتشاف سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5آلاف منجل وسيف مهرب، وان هذه الأسلحة تكون مصنوعة في الولايات المتحدة".

وأوضح أن السجائر الإلكترونية والأنظمة الضارة المختلفة التي تم كشفها في هذه العملية، تكون أيضا من صنع الولايات المتحدة، قائلا: "كذلك تم اكتشاف أكثر من 3 آلاف قطعة اسلحة حربية مرسلة لمثيري الشغب والبلطجية في الاشهر الاخيرة".

وذكر أن هذه الأسلحة تم اكتشافها من قبل حرس الحدود في الأشهر القليلة الماضية من نهاية سبتمبر حتى الشهر الماضي، مبينا أنه في الأشهر الأربعة الماضية، تم الاستيلاء على 3 آلاف قطعة سلاح حرب من أيدي المجرمين على طول الحدود، علما بأن هذه الإحصائية تتعلق فقط بحرس الحدود.

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