فؤاد حسين: خفض التوتر بين واشنطن وطهران یصب لصالح بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، الذي زار واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، قال في مقابلة خاصة اجراها معه موقع المانيتور: نحن على اتصال بمسؤولين أميركيين وإيرانيين وكلا الجانبين يثقان بنا، ملفتا انه من مصلحة العراق خفض التوتر بين طهران وواشنطن.

واضاف المانيتور ان وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان تباحث الجمعة الماضية هاتفيا مع نظيره العراقي قبل لقاء الاخير مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وتباحث فؤاد حسين خلال لقائه روبرت مالي حول الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني والمفاوضات المتوفقة بشأن الاتفاق النووي.

/انتهى/