فصائل المقاومة تبارك العملية البطولية في مدينة القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باركت حركة الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها، طارق عز الدين عملية القدس البطولية، التي أدت لمقتل اكثر من 8 مستوطنين.

وقال عز الدين في تصريح له تعقيباً على عملية القدس مساء اليوم الجمعة: "نبارك في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت في الزمان والمكان المناسبين رداً على مجزرة جنين."

و أشار عز الدين الى أن هذه العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا في كل مكان.

و أكد بأن هذه العملية المباركة تثبت للقاصي والداني، أن شعبنا ومقاومتنا حية وحاضرة في كل الساحات، ولن تسمح لهذا الاحتلال تنفيذ جرائمه بحق شعبنا الأعزل دون عقاب يناسب حجم جرائمه.

كما باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما وصفته بـ "العملية البطولية" في مدينة القدس.

وقال القيادي في "حماس" مشير المصري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن العملية "تأتي ردا سريعا على مجزرة جنين، وهي دليل على حيوية المقاومة وجهوزيتها وقدرة المقاومين على الرد في قلب الكيان؛ ليدفع ثمن حماقاته ويشرب من ذات الكأس".

وأكد المصري أن "المقاومة ستبقى للعدو لبالمرصاد، وستشفي قلوب شعبنا بمزيد من البشريات بإذن الله".

باركت "حركة المجاهدين" في غزة (فصيل فلسطيني مقاوم)، عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة "التي تعبر عن إصرار شعبنا وتمسكه بطريق الشهداء والمقاومة، مهما بلغ العدوان والاجرام الصهيوني".

وقالت في تصريح صحفي ، إن "هذا الفعل البطولي هو الرد الطبيعي على جرائم العدو المتصاعدة بحق شعبنا، والتي كان آخرها ارتقاء تسعة شهداء من أبناء شعبنا ومقاومينا الأبطال في جنين" أمس الخميس.

وأضافت أن هذه العملية "تأتي مجددا لتظهر مدى هشاشة وعجز المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني المجرم، وفشل مخططاته وعملياته العدوانية".

وشددت على أن "عمليات المقاومة المتصاعدة تعبر عن بشائر الفجر الفلسطيني الصادق الذي سيزيل ويقتلع أوهام وأساطير الكيان المؤقت من كل أرضنا".

حيّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أبطال المقاومة الفلسطينيّة، مؤكدة أنّ عملية القدس البطولية هي تجسيد لإرادة شعبنا في مواجهة العدو، ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم.

وأشادت الجبهة الشعبيّة، في تصريح صحفي، بالعملية البطولية التي نفذت مساء اليوم في مدينة القدس المحتلة، وأدّت لمقتل 8 مرشحين للزيادة من المستوطنين الصهاينة وإصابة عدد آخر.

وقالت الجبهة، إنّ شعبنا لن يستسلم أمام السياسات والجرائم الفاشية للاحتلال، وأنّ مقاومتنا مستمرة وستطاله في كل مكان حتى الخلاص منه ونيل حقوقنا كاملة في الحرية والاستقلال.

وذكرت الجبهة، أن المجتمع الدولي ومؤسساته الذي لم يلتفت لجريمة الاحتلال ومجزرته في مخيم جنين بالأمس، يتحمّل مسؤولية في استمرار ارتكاب الاحتلال لمجازر بحق شعبنا، وعليه أن يعي أن شعبنا مصمم على انتزاع حريته، ولن يتسول موقفًا ممن دعموا وغطوا الاحتلال وجرائمه.

بارك العملية البطولية في "مغتصبة النبي يعقوب شمال مدينة القدس" ونعتبرها الرد العملي والفعلي على جرائم العدو الصهيوني ومجازره في مخيم جنين وكل شبر من ارض فلسطين المباركة .

كما باركت لجان المقاومة الشعبية عملية القدس البطولية رسالة للعدو الصهيوني بان الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن ابدا ان يتراجعا ولا يمكن لاحد ثني شعبنا أوكسر عزيمته وإرادته الصلبة وأن دماء شهداؤنا ليست رخيصة.

واعتبرت اللجان في بيان لها ان عملية القدس تؤكد بأن وصايا الشهداء أمانة في أعناق و قلوب كل الأحرار والثوار من أبناء شعبنا الأبي المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم حكومة العدو الصهيوني الفاشية والمتطرفة وأن نتنياهو وسموتيرتش وبن غفير سيجلبون الويلات لهذا الكيان الغاصب .

وأكدت أن عملية القدس تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على ملاحقة العدو الصهيوني وهزيمته في كل مكان من فلسطين المحتلة، وأنه لا يوجد أمان للعدو على أي بقعة من تراب فلسطين وأن المجازر والمذابح ودماء شعبنا النازفة في كل مكان ستكون دافعاً جديدا لتحويل الأرض جحيما وبراكين غضب تحت أقدام بني صهيوني .

وبينت أن عملية القدس المباركة ضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو الصهيوني المجرم .

ودعت كافة أبناء شعبنا للخروج للشوارع والتعبير عن فرحتهم وإبتهاجهم بهذه العملية البطولية كتعبير عن تمسك شعبنا وأهلنا بنهج المقاومة طريقاً وحيدا لردع ولجم وطرد الصهاينة المجرمين عن أرضنا ومقدساتنا.

كما بارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة العملية البطولية في القدس المحتلة وأكدت أن هذه العمليات البطولية ما هي إلا دليل على هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية التي ترهب بها شعبنا ولن تمنعه من التضحية دفاعاً عن أرضه ومقدساته، بفضل ضربات رجال فلسطين الأبطال في الضفة والقدس الذين يسطرون اروع البطولات فداء لفلسطين و القدس.

وأكدت الجبهة أن هذه العملية تثبت إرادة شعبنا المتجددة، وعزيمته وإصراره على مواصلة النضال، كما تؤكد أن جرائم الاحتلال الصهيوني وإرهابه واعتداءاته على أهلنا في القدس والضفة الغربية المحتلة، وما حدث قبل ايام في جنين البطولة والاعتقالات المتواصلة بحق الشبان الأبطال، لن تمر دون رد، وأن شعبنا لن تثنيه الاقتحامات ولا عمليات الاحتلال ومخططاته، في مواصلة المقاومة والدفاع عن الأرض والمقدسات.

و قُتل مساء الجمعة ثمانية إسرائيليين، وأصيب 10 على الأقل، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً، أمس الخميس.

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