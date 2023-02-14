المعارضة البحرينية تعلن عن شعار العام خلال مؤتمر صحفي عقدتها وكالة مهر للأنباء+ فيديو

عقدت وكالة مهر للأنباء صباح يوم أمس الأثنين مؤتمراً صحفياً بمشاركة قادة الثورة الشعبية البحرينة. وشارك في هذا المؤتمر عدد من القادة للثورة البحرينية لتبيين برامجمهم المستقبلية لاستمرار الثورة وتحقيق اهدافها وهم: الشيخ عبد الله الدقاق أحد قيادات المقاومة البحرينية، الدكتور راشد الراشد أحد قيادات حركة المقاومة البحرينية، الشيخ عبدالله صالح نائب الأمين العام لجماعة العمل الإسلامي بالبحرين، الدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لتحالف شباب ثورة 14 فبراير.

و خلال هذا المؤتمر قال الدكتور راشد الراشد: في هذه الايام بدات المسيرات تخرج منذ اسبوع تمهیدا للمضاهرات الکبری الذی تخرج في 14 فبرایر لاحیاء الذکری السنویة الثانیة عشر في البحرین. شاهدنا و شاهد العالم من خلال شاشات التلفزیون انه لازالت ذات المطالبات الذي تطالب بتغییر النظام السیاسی کحق مشروع للشعب و حق تقریر المصیر و المشاركة السیاسیة الحقة و نظام سیاسی تعددي ینبثق من الارادة الشعبیة الموجودة. هذه مطالب شعب البحرین و جمیع مکوناتها و مطالب جمیع القوی السیاسیة في البحرین.

القرار السیاسي فی البحرین مضروب في الصمیم بسبب وجود قواعد عسکریة اجنبیة

نظام أل خلیفة الیوم بلا حاضنة شعبیة و بلا سیادة حیث هناك اکثر من 5 قواعد عسکریه منتشرة في البحرین و القرار السیاسي الیوم مضروب في الصمیم بسبب وجود هذه القواعد. و ایضا الیوم قرار خطیر اتخذه آل خلیفه بالتطبیع مع الکیان الصهیوني. و حجم المخاطر الامنیة الاستراتیجیة التي تنتجها الوجود الصهیوني وتقدیم التسهیلات الیهم و منها بناء قاعده عسکریه لتضع المنطقة کلها فی مخاطر امنیة و استراتیجیة کبیرة.

اذا النظام بعد هذه الثورة الشعبیة العارمة سقطت شعبیته و سقطت سیادته بسبب تواجد القواعد العسکریة و ایضا هناك معارضه و اجماع وطنی شدید علی التغییر السیاسي. الشعب سیخرج لیقول کلمته مجددا رغم الدماء و التضحیات الکبیرة حول مطالبه الحقة و المشروعة. و شعار هذا العالم الذی اتفقت علیه جمیع القوی السیاسیة هو : "مستمرون" یعبر عن الارادة الوطنیة الشاملة و الجامعة لشعب البحرین و للمعارضة بالاستمرار مهما کلف و مهما طال الزمان في المطالبة بالحقوق المشروعة و التغییر السیاسي .

و من جهة اخري قال سماحة الشيخ عبدالله الدقاق خلال مشاركتة في المؤتمر: البحرین بعد 12 عام من الثورة اصبحت فلسطین ثانیة و تهدید للامن القومي و الاقلیمي للخلیج الفارسي و لایران اقدم آل خلیفة للتطبیع مع اسرائیل و اعطاء امتیازات عسکریة و امنیة للکیان الصهیوني الغاصب. هذا الحدث الهام اوجب تحقق امرین. الامر الاول هو تحول البحرین الی فلسطین ثانية حیث نسمع عن اقامة حي یهودي في العاصمة منامة ثم تسرب القناة السابعة الاسرائیلیة ان هناك جزیرة مساحتها 9545 متر مربع قد اشتراها بعض القوی في اسرائیل المحتلة و یعملون علی اقامة مباني تشکل ملاجي للاسرائیلیین عليها.

الوجود الصهیوني في البحرین تهدید للأمن القومي للدول المطلة على الخليج الفارسي وإيران

الامر الثاني هو وجود الاسرائیلیین العسکریین و الامنیین و هو تهدید للامن القومي في الخلیج الفارسي و في ایران.

البحرین بعد 12 عام من الصمود، شعار القوی المعارضه المتفق علیه هو "مستمرون" بمبدئیة و حرکیة فلا مبدئیة بدون حرکیة و لا حرکیة بدون مبدئیة، انهما توامان. شعبنا العظیم في البحرین؛ النظام امامکم و البحر ورائکم لامجال للتراجع. التراجع هزیمة و انکسار لیس ورائهه هزیة. اذا لابد من الاستمرار بالمطالبة بمطالبنا المشروعة و العادلة.

شعب البحرین لدیه نعم عظیمه و من ابرزها قیادته العلماء و دماء الشهداء و مادمنا نحافظ علی هاتین النعمتین فاننا نسیر الی بر الامان. من امتیازات ثورة البحرین انها سلیمة و غیر مسروقة الکثیر من ثورات الربیع العربي قد تم سرقتها الی ان ثورتنا لا تزال بایدي امینة لذلك لابد من الثبات و الاستمرار حتی تحقیق جمیع المطالب العادلة و المشروعة.

تحیة اجلال و اعظام الی سجناءنا و معتقلینا السیاسیین في البحرین و اقول لکم انتم الرهان. بصمود المعتقلین و السجناء في البحرین ستبقی شعله ثورة 14 فبرایر وقاده في البحرین.

تحیة اجلال و اکرام لدماء الشهداء و عوائل الشهداء الذین قدموا ارواحهم فی سبیل الله و فی سبیل تحقیق المطالب الشعبیة العادلة.

تحیة اجلال و اکرام لعلماء الدین المجاهدین الذین وقفوا مع شعبنا الغیور في البحرین.

تحیة اجلال و اکرام لقوی المعارضة في البحرین الذی ثبتت و لم یستطع النظام شرائها و تواصل المسیره لتحقیق المطالب.

تحیة اجلال و اکرام لجمیع الشعوب التی تعاطفت معنا خصوصا الشعب الایراني و اللبناني و العراقي و سائر شعوب المنطقة و اقول للجمیع ان قضیة البحرین حیة و لازالت مستمرة. شعب البحرین شعب متدین و غیور و مضحي و سیستمر انشاء الله تعالی.

اختم برسالة الی النظام و اقول ان الحکم یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم و کلما امعن الظالم في ظلم شعبه و استقوی بالاجنبي کامریکا و اسرائیل فانه حتما يتجه الي الزوال. انها سنة التاریخ. من یقول انني قوي و قد دعمتني القوی الکبری فلینظر الی سنة التاریخ القائم علی التغییر. و تلك الایام نداولها بین الناس.

و بدوره قال سماحة الشيخ عبدالله الصالح خلال مشاركتة في المؤتمر: تحیة اکبار و اعظام لهذا الشعب الذي بقی علی مطالبه ثابتا رغم القمع و الاعتقال و التعذیب و التهجیر و النفی و اسقاط الجنسیة و القتل العمد و لم یتراجع الشعب البحرین و المطالب التي کانت موجودة في بدایة ثورة 14 فبرایر هي نفسها التي الیوم ترفع في المسیرات التي تخرج الیوم. نحن امام ملحمة سطرها شعب البحرین بکل ثقة و اقتدار و ایمان. 12 عام کان یعتقد النظام انه سیخمد الثورة الشعبیة في الاسابیع الاولی ففرض قانون الطوارئ منذ ابریل 2011 ثم رفع هذا القانون في شهر یونیو 2011 بعد فشله في اخماد الثورة. الثوره موجوده في داخل السجون و الزنازین و قلوب کل مواطن و مهجر و منفی و ابناء الشعب البحرین كله.

نحن امام هذا الشعب العظیم نقف باجلال و اکبار لهذه الروح الوثابة و المصممة و لهذه الاصرار الذی لایزال علیه ابناء شعب البحرین. اکثر من 26 الف مواطن دخل السجن في الایام الاولی لثورتنا و لایزال باقي منهم قرابة الفین في السجون و بعضهم یخضع لاحکام فلکیة لایمکن تصورها.

صمود الشعب البحريني و عدم استسلامة هو بحد ذاته انتصار

تصوروا معي ان شاب دخل السجن و عمره 16 عاما حکم ب 402 سنة سجن و لایزال صامدا في سجنة و یتحدی و یعلن مطالبة بثبات و اقتدار. اکثر من 150 شهید في البحرین في هذه الثورة المبارکة و 998 حکم باسقاط جنسیة عن مواطن بینهم علماء دین کبار و اکادیمیین کبار و رموز وطنیة کبار و شباب مجاهدیدن ولم یعلن شعب البحرین عن تراجعة و استسلامة و قبولة ما عرض علیه من فتات من قبل آل خلیفة. هذا الشعب یسطر ملحمة و مجد کبیر و مجرد ثباته و بقائه علی هذا الطریق هو بحد ذاته انتصار و موضع احترام و تقدیر.

املنا بالله و هذا الشعب کبیر و ساعة الوصول الی تحقیق مطالب هذا الشعب المشروعة و العادلة لیست بعیدة و ستاتی ان شاء الله.

شعبنا یقول کلمته بکل ثقة و اقتدار؛ اننا لن نتنازل و لن نتراجع و لن نستسلم، قالها سماحة الشیخ عیسی قاسم و یقولها کل ابناء شعبنا لال خلیفة و بکل ثقة و اقتدار: ستعجزون و لن نعجز.

/انتهی/