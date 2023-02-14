ائتلاف ثورة 14 فبراير : نقول للقائد آیه الله الشیخ عیسی احمد قاسم اننا معك و خلفك و امامك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لتحالف شباب ثورة 14 فبراير خلال مشاركته في مؤتمراً صحفياً عقد في مقر وكالة مهر للأنباء بمناسبة الذكري الثاني عشر لثورة 14 فبراير قال: نتقدم لضحایا الزلزال الکارثي الذي حدث في سوریا و ترکیا وللشعبین الکریمین بأحر التعازي علی فقدانهم لاحبائهم راجین من الله ان یتغمدهم برحمته و الشفاء العاجل للجرحی.

وأكمل: ایضا نبارك للسید القائدآية الله علی الخامنئي و عموم الشعب الایراني و کل الاحرار في العالم حلول الذکری الرابعة و الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة الایرانیة و مع انطلاق الذکری الثانیة عشر لثورة 14 فبرایر ونجدد العهد و الوفاء مع الشهداء و مع المعتقلین الاسری و مع المهجرین و المطاردین و عوائل المعتقلیین السیاسیين و نجدد العهد ايضا مع كل مضحي في هذا البلد الكريم باننا في ائتلاف ثورة 14 فبراير ماضون على طریق الحق بثبات و بمبدئیه و حرکیه؛ مستمرون ان شاء الله.

وفي هذا الصدد قال ایضا نأکد في هذه الذکری المجیدة ان ایدینا مفتوحة لکل الاخوة في المعارضة البحرینیة في العمل السیاسي لکي نصل الی طریق ینتصر به کل شعبنا و یرجع الحق السیاسي للجمیع و نؤکد ایضا اننا نرفض التطبیع مع الکیان الصهیوني و هذه السیاسة الخبیثه یتحملها حمد بن عیسی ال خلیفة و یتحملها کل حلفائه الذین یریدوا ان یهودوا المنطقة و سنبقی رافضین للتطبیع .

وفي الختام قال: في هذه الذکری نقول للقائد آیه الله الشیخ عیسی احمد قاسم اننا معك و خلفك و امامك و ان کلامک مجاب و بیاناتك مسموعة و سنخوض البحر معك في هذا الطریق و مع کل الشرفاء في هذا العالم حتی یحصل الشعب البحریني علی حقه السیاسي و علی نظامه السیاسي و حكومته المنتخبة و علی الدستور الذی تبین هویته و ان شاء الله یحدث هذا النصر. المجد و الخلود لشهداءنا الکرام و الشفاء العاجل للجرحی.

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