جمعية العمل الإسلامي تدعوا الشعب البحریني الى ابتكار اساليب جديدة في محاربة الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت جمعية العمل الإسلامي "أمل" بيانا دعت فيه أبناء البحرين الى ابتكار اساليب جديدة في مقارعة الظالمين والصهاينة على أرض البحرين؛ و جاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}..

صدق الله العلي العظيم

سورة آل عمران آية رقم: ١٦٠.

نحيي شعبنا البحريني المجاهد الصامد، ونحيي معتقلينا الأبطال الصابرين وفي مقدمتهم رموز ثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة في الذكرى الثانية عشرة لانطلاق ثورتنا المباركة، كما نجدد العهد لشهدائنا الابرار بالمضي في مطلب القصاص من قتلتهم وجلادي أبناء شعبنا، والاستمرار في الثورة حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة المصادرة من قبل فئة قليلة مرتبطة ومرتهنة للخارج الذي تحمي مصالحه.

كما ندعو أبناء شعبنا في الذكرى الـ١٢ لثورتنا المجيدة الى ابتكار اساليب جديدة في مقارعة الظالمين والصهاينة على أرض البحرين الطاهرة وعدم الرضوخ للسلطة الظالمة، ونشد على أيدي جميع أحرار الوطن بالاستمرار في نصرة اخوتهم ورموزهم المغيبين في سجون الظلم الخليفي الجائرة، والعمل بكل ما أتيح لهم في سبيل خلاصهم وتحريرهم من قيود السجان..

كما نؤكد أن ثورة ١٤ فبراير قوية وعصية على القمع والإلغاء، وأن شعب البحرين المصر على مطالبه العادلة، والذي لم يهزم طيلة السنوات السابقة رغم قساوة القمع والترهيب وكل مؤمرات الإستكبار والصهيونية، سينتصر بإذن الله تعالى قريباً، وسيحقق مطالبه العادلة في الحرية والمساواة والديمقراطية وحياة العز والكرامة، وإن غداً لناظره قريب..

جمعية العمل الاسلامي "أمل"

المنامة - البحرين المحتلة

/انتهی/