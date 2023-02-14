بينغ: الصين ستواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الرئيس الصيني شي خلال لقاء الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، في بكين إن الصين ستواصل المشاركة البناءة في المحادثات لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

وقال شي "بغض النظر عن تغير الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين باستمرار على تطوير التعاون الودي مع إيران وتعزيز التنمية المتواصلة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

وصرحت الصين بأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والبنية التحتية ولاستيراد أيضا المزيد من المنتجات الزراعية الإيرانية عالية الجودة.

وتعهد شي ورئيسي بتشكيل تحالف أقوى عندما التقيا شخصيا آخر مرة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبكية في سبتمبر أيلول.

وبدأت إيران والصين العام الماضي أيضا مرحلة تنفيذ اتفاق تعاون مدته 25 عاما تستثمر الصين بموجبه مليارات الدولارات في قطاع البترول الإيراني مقابل توريد منتجات نفطية وبتروكيماوية إليها. والصين بالفعل أكبر شريك تجاري لإيران.وهذا الاتفاق كان في الأصل من اقتراح شي خلال زيارته لإيران في عام 2016.

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