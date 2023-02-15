جامعة بكين تمنح الرئيس الايراني لقب استاذ فخري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقامت جامعة بكين، حفلا لمنح لقب أستاذ فخري إلى السيد ابراهيم رئيسي، بحضور رئيس وأساتذة وطلاب الجامعة.

واعرب رئيس جامعة بكين، هاو بينغ، عن سروره لحضور الرئيس الايراني والوفد المرافق له في الصين وفي هذه الجامعة، خلال خطابه في الحفل، قائلا: "تقديرا للجهود والاجراءات التي اتخذ فخامة الرئيس الايراني في سياق تعزيز وتطوير العلاقات بين طهران وبكين، وكذلك في اطار الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، نمنح له لقب "أستاذ فخري" بجامعة بكين".

وأوضح: "أن لقب "الأستاذ الفخري" مُنح لرئيس جمهورية ايران الاسلامية بعد موافقة المجلس العلمي لجامعة بكين".

وكذلك تم خلال هذا الحفل، تكريم 4 من كبار أساتذة هذه الجامعة في مجال دراسات إيران وتعليم اللغة الفارسية، هم "لي لينغ"، و"ليو إنغ جون"، و"شاب غوانغ"، و"بوينغ بينغ" .

وجامعة بكين هي أول جامعة وطنية شاملة في الصين، تأسست عام 1898 ومنذ إنشائها، دربت العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك مؤسس الصين الحديثة، ماو تسي تونغ.

وتحتل جامعة بكين المرتبة 23 من بين أفضل الجامعات في العالم والثانية من بين أفضل الجامعات في آسيا.

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