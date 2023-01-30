المعارضة البحرينية: نستنكر الإرهاب الصهيونيّ ونقف مع شعبنا الفلسطيني في مقاومته المشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا أعلنت فيه أستنكارها لالإرهاب الصهيونيّ و موقف النظام في البحرين المعادي للشعب الفلسطيني؛ و جاء في البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



إنّ ما يتعرّض له شعبنا الفلسطينيّ من إرهاب منظم واستهداف وحشي أمام مرأى العالم يشكّل جريمة كبرى تعبّر عن غياب أدنى مقوّمات الإنسانيّة في هذا العالم الذي لا تحرّكه الدماء التي تُسفك ظلمًا وإنّما تحرّكه المصالح الضيّقة.



ونؤكد في المعارضة أنّنا نقف مع شعبنا الفلسطينيّ ومقاومته المشروعة وكلّ حراكه لتحرير أرضه ومقدّساته والدفاع عنها وعن كلّ حقوقه الطبيعيّة، وأنّ شعب البحرين يقف بإجماع معه ومع قواه الحيّة.



ونعلن رفضنا واستنكارنا موقف النظام في البحرين المعادي للشعب الفلسطيني، وندين بياناته المتضامنة مع الصهاينة، ونؤكّد أنّ هذا الموقف لا يعبّر عن شعب البحرين إطلاقًا.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

حركة احرار البحرين الإسلامية

تيار الوفاء الإسلامي

جمعية العمل الإسلامي

ائتلاف 14 فبراير

حركة الحريات و الديمقراطية (حق)

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