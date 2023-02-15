وول ستريت جورنال: الولایات المتحدة تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) إن الجيش الأميركي يدرس إرسال ما يدعي إنها أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، تتضمن آلاف البنادق ومئات الآلاف من الذخائر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي صادر تلك الأسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن، من مهربين یزعم أنهم يعملون لصالح إيران.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى الجيش الأوكراني تتضمن أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية، و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، وعددا قليلا من الصواريخ المضادة للدبابات، وأكثر من 7 آلاف من أجهزة التفجير.

وكانت الخارجية الإيرانية قد رفضت المزاعم الأميركية عن ضبط أسلحة إيرانية في طريقها إلى اليمن، ووصفتها بأنها اتهامات ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام العالمي.

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