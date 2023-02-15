انعقاد الاجتماع العاشر للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وكازاخستان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة القنصلية العاشرة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية كازاخستان انعقدت في طهران برئاسة علي رضا محمودي مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية و المدير العام للشؤون القنصلية لجمهورية كازاخستان باويرجان أكاتاييف.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لإلغاء التأشيرات لمدة 14 يومًا لمواطني البلدين، وأكد الجانبان على مواصلة تطوير الاتصالات وزيادة الرحلات الجوية.

وتمت في اللجنة القنصلية المشتركة للبلدين مناقشة مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الجنسية وشؤون الطلاب وقضايا السجناء وتعاون الشرطة ومكافحة المخدرات وإبرام الاتفاقيات القضائية.

وفي ختام الاجتماع وقع مدراء البلدين على مذكرة تفاهم بشأن التعاون القنصلي.

كما قام الوفد الكازاخستاني بزيارة مكتب الخدمات في الدائرة القنصلية العامة وتم تقديم التوضيحات حول الخدمات في هذا القسم.

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