كازاخستان تقترح بناء محطة تصدير في إيران

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه تفقد نائب رئيس وزراء كازاخستان، سيريك تشومانغارين البنية التحتية البحرية لميناء الشهيد رجائي في هرمزكان والأراضي الداعمة لهذا الميناء خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى هرمزكان على رأس وفد اقتصادي.

واعتبر تشومانغارين مفاوضات الشراكة مع إيران لبناء محطة للتصدير وما يرتبط بها من منشآت في ميناء الشهيد رجائي كأحد أهداف زيارته لإيران ومحافظة هرمزكان.

وتفاوض المسئول الكازاخستاني مع السلطات الإيرانية حول المشاركة في بناء محطة تصدير كبيرة للمنتجات الكازاخستانية، وكذلك التعرف على قدرات ميناء شهيد رجائي والمرافق الأرضية والسكك الحديدية الداعمة لهذا الميناء.

وتتطلع كازاخستان إلى تطوير الطرق لتصدير محاصيلها الزراعية إلى شبه القارة الهندية وسيستثمر القطاع الخاص الكازاخستاني في هذا المجال وفقًا لتشومانغارين.

ويذكر أنها وسعت إيران من نطاق التعاون مع دول الجوار خلال العام الماضي وتسعى لتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية في مختلف المجالات.

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