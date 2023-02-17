الصين تدعو أمريكا لتجنب التلاعب السياسي وتشويه صورتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين، في إفادة صحفية دورية اليوم الجمعة عندما سُئل عن تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيها إنه سيتحدث مع الرئيس شي جين بينغ حول المنطاد الصيني، أن "الولايات المتحدة بحاجة للعمل مع بكين بشأن الواقعة وإعادة العلاقات إلى الاستقرار".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "على الجانب الأميركي تجنب التلاعب السياسي الذي يهدف لتشويه صورة الصين".

وبشأن ملف تايوان، أوضحت بكين أنها تعارض بشدة التبادلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين واشنطن وتايبيه، معتبرة أن "تايوان شأن داخلي للصين وعلى الولايات المتحدة وقف خلق توترات جديدة".

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