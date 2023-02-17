  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:٣٦ م

الصين تدعو أمريكا لتجنب التلاعب السياسي وتشويه صورتها

الصين تدعو أمريكا لتجنب التلاعب السياسي وتشويه صورتها

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة لا يمكنها طلب التواصل والحوار في وقت تصعّد فيه الأمور بشأن حادثة المنطاد، منددة في السياق ذاته بالتبادلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين أمريكا وتايوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين، في إفادة صحفية دورية اليوم الجمعة عندما سُئل عن تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيها إنه سيتحدث مع الرئيس شي جين بينغ حول المنطاد الصيني، أن "الولايات المتحدة بحاجة للعمل مع بكين بشأن الواقعة وإعادة العلاقات إلى الاستقرار".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "على الجانب الأميركي تجنب التلاعب السياسي الذي يهدف لتشويه صورة الصين".

وبشأن ملف تايوان، أوضحت بكين أنها تعارض بشدة التبادلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين واشنطن وتايبيه، معتبرة أن "تايوان شأن داخلي للصين وعلى الولايات المتحدة وقف خلق توترات جديدة".

/انتهى/

رمز الخبر 1930743

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات