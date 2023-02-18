كنعاني يعلق على جريمة داعش في ريف حمص بسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أدان بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في أطراف مدينة حمص السورية، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 شخصاً من المدنيين والقوات العسكرية السورية.

وأعرب كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب سوريا، داعيًا الباري تعالى الرحمة والغفران للضحايا والصبر والسلوان لاسر الضحايا.

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الحاجة إلى دعم دولي فعال لمحاربة الحكومة السورية فلول تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المعروفة، وذكّر: الحكومة الأمريكية كواحدة من المبدعين والداعمين لـ تنظيم داعش الإرهابي متورطة في استمرار جرائم هذه المجموعة واستمرار انعدام الأمن في سوريا.

وشدد كنعاني: إن النهج والسياسات الحالية للنظام الأمريكي تشير إلى استمرار ازدواجية معايير هذا النظام في التعامل مع القضايا الدولية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

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