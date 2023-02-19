الخارجية الإيرانية تدين الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان بشدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني هجمات الكيان الصهيوني ضد أهداف في دمشق وريفها، بما في ذلك بعض المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.

وفي إشارة إلى تسلسل الهجمات الجديدة للكيان الصهيوني وهجمات تنظيم داعش الإرهابي ضد الأمة السورية، وصف كنعاني هجمات هذين الكيانين الإرهابيين بانها تهدف الى اشتداد الآلام ومعاندات ابناء هذا البلد.

ووصف كنعاني صمت الدول الغربية إزاء الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها من قبل الكيان العدواني الصهيوني بالمخزي، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الرد الفوري والجاد والفعال لعدوان الكيان الصهيوني على دولة عضو في الأمم المتحدة.

واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

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